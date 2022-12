«Buon Compleanno Thomas», gli auguri del sindaco al bambino salvato dai vigili, oggi compie 7 anni

Un compleanno speciale, un giorno che ancora una volta unisce i cittadini casoriani all'insegna di quella che ormai è diventata 'la favola di Natale'. Oggi il bambino soccorso da due vigili urbani, compie 7 anni. Il regalo più grande probabilmente lo hanno fatto proprio loro, che il pomeriggio di domenica scorsa, sono riusciti ad accompagnarlo tempestivamente al pronto soccorso, salvandogli così la vita. Il sindaco Raffaele Bene:

«Ci sono alcuni compleanni che diventano ricorrenze di tutti. Oggi è una di quelle date perché è il compleanno del piccolo Thomas. Thomas è il bambino che domenica è stato salvato dagli agenti della polizia locale Alberto Fiumarelli e Domenico Acerra. Per fortuna il piccolo sta bene come abbiamo saputo in tempo reale dal Santobono grazie all'interesse dell'assessore Marco Colurcio e ai contatti frequenti con il corpo di polizia locale che ha adottato idealmente il bambino come propria mascotte seguendolo anche dopo il ricovero».

Il piccolo Thomas dunque sta bene e i genitori Ciro ed Emanuela con un post ringraziano quelli che ormai sono 'i loro angeli custodi ': «Grazie di vero cuore per aver soccorso mio figlio. Due splendide persone che subito sono intervenute ad aiutarci, e non solo, anche a tenersi informate nei giorni successivi di come stava il piccolo».

Domenica scorsa i due agenti, in via Nazionale delle Puglie, all'altezza del cavalcavia di Via Lufrano, si sono accorti dell'auto in difficoltà che chiedeva aiuto suonando il clacson e il bambino le cui condizioni sono apparse subito serie. Con prontezza di spirito hanno contattato la sede operativa del comando dei vigili per avvisare subito il vicino pronto soccorso di Acerra, e fare preparare tutto il necessario per il bambino. Poi lo hanno fatto salire, insieme alla mamma, a bordo dell'auto di servizio e sono corsi in ospedale. Tutta Casoria oggi esprime un 'Buon Compleanno Thomas'. Conclude il primo cittadino: «Voglio ringraziare tutti loro per la professionalità e l'umanità e voglio ringraziare dal profondo del cuore i suoi genitori Ciro Bozzetti e Emanuela Argento che hanno avuto parole meravigliose per gli agenti. Thomas per loro è un figlio e quindi il bene più prezioso ma è idealmente il figlio di tutta Casoria in questi giorni. Quella che non si volta dall'altra parte di fronte alle difficoltà e tende la mano al prossimo. Auguri Thomas per i tuoi 7 anni.