Burrasca improvvisa su Capri, cadono rami d'albero e tegole dai tetti

Tempesta su Capri, dal primo pomeriggio di oggi dopo una mattinata di bonaccia una violenta tempesta inattesa si è scatenata su Capri, proprio mentre partiva per Napoli la nave veloce delle 15.35 che ha continuato la rotta verso Calata di Massa, affrontando folate di vento che sono arrivate otre a 40 nodi, pari a circa 60 Km/h, con onde che hanno superato i due metri, mentre da Napoli arrivava la nave lenta della Caremar partita da Calata di Massa alle 14.20.

La forte burrasca che è ancora in corso ha provocato caduta di rami secchi di alberi, alcune tegole dai tetti dei palazzi del centro storico, ma fortunatamente nessun danno è stato registrato sino a questo momento. Strade deserte spazzate dal vento e dalla pioggia, si sono avuti anche scrosci di grandine e la violenta sciroccata iniziata già da circa un’ora continua senza dar cenni di cambiamento in miglioramento anche se il meteo prevede che la forte sciroccata che ha colpito il lato sud ovest dell’isola dovrebbe esaurirsi in poche ore.

La mattinata era iniziata bene con la vista della prima neve sul Vesuvio e i collegamenti marittimi che avevano ripreso il loro percorso anche con i mezzi veloci. Oggi pomeriggio la svolta, la burrasca improvvisa che ha riportato l’isola nel cuore dell’inverno.