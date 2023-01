Bus di linea slitta sul ghiaccio ad Agerola, paura per studenti e pendolari

Paura questa mattina poco dopo la galleria di Agerola sulla ex statale 366 che collega la Costiera Amalfitana con Castellammare. Qui si è sfiorata la tragedia a causa della strada ghiacciata.

Un bus della Sita, carico di studenti e pendolari, è slittato sul manto ghiacciato rischiando di finire nella scarpata. È stata l'abilità dell'autista a evitare il peggio. Infatti il bus per fortuna si è posizionato al centro della carreggiata ostuendola completamente.

Inevitabilmente la circolazione è andata in tilt restando bloccata per oltre un'ora. La situazione è ritornata alla normalità non appena il mezzo pesante è stato spostato aprendo un varco e consetendo il deflusso delle auto incolonnate in entrambi i sensi di marcia.