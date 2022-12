Caccia al tesoro di Sorrento, bis del N3w Team

Il N3w Team concede il bis e si aggiudica la Caccia al tesoro 2022 di Sorrento. I freschi vincitori dell'appassionante sfida erano i detentori del forziere dopo il successo centrato nel 2019, ultima edizione disputata prima dello stop a causa della pandemia.

Il N3w Team conquista il prestigioso titolo dopo una estenuante battaglia durata due giorni e due notti per individuare gli indizi e risolvere i complicati rebus ideati dagli organizzatori dell’associazione culturale Nemesi.

Circa mille ragazzi, dalla mezzanotte del giorno di Natale, sono stati impegnati in quella che quest’anno è stata chiamata «Una Caccia mondiale», che ha avuto come scenario la penisola sorrentina e la Costiera Amalfitana.

Sei le squadre in corsa per la vittoria finale. Oltre al N3w Team, hanno partecipato anche gli Skuato Boys, Bastardi senza gloria, Corsari Neri, Sfaccimmielli e Hic Sunt Leones.

Per i vincitori, come tradizione, grande festa in piazza Tasso con foto e selfie di rito davanti al grande albero di Natale. Non sono mancati i fuochi pirotecnici.

Alla fine tutti stanchi per la faticosa ricerca, ma felici per il sano divertimento garantito dalla competizione durata ininterrottamente due giorni. Ora appuntamento alla sera di Natale del prossimo anno per una nuova ed entusiasmante Caccia al tesoro di Sorrento.