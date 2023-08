Caivano, 35enne si lancia dal balcone: è in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli

E’ accaduto tutto in un attimo, in via Capogrosso a Caivano. Una donna di 35 anni ha tentato il suicido, lanciandosi da un balcone del primo piano.

La giovane, affetta da depressione acuta, pochi istanti prima si trovava con i suoi familiari all’interno dell’androne del palazzo condominiale, ubicato nel centro storico cittadino.

Successivamente si è portata sulla rampa di scala, dirigendosi sul balcone del primo piano e mettendo così in atto la sua drastica decisione.

Nell’impatto con il suolo, che è stato fortissimo, la donna ha riportato varie ferite sul corpo. Dopo le prime cure, prestate subito dai sanitari del 118, è stata trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli con prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti immediatamente anche i militari dell’Arma della locale compagnia, agli ordini del capitano Antonio Maria Cavallo, che hanno avviato le relative indagini sull’accaduto.