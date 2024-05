Caivano, partito l'abbattimento delle strutture adiacenti al vecchio teatro

Caivano verso un volto nuovo. Sono partite oggi le operazioni di abbattimento delle strutture adiacenti al Caivano Arte.

La cultura sarà protagonista assoluta perché, secondo quanto appreso, saranno promosse attività volte a incentivare la formazione con particolare attenzione nei confronti delle giovani generazioni. Il vecchio teatro risorgerà a nuova vita.

Proseguono le operazioni nel Comune della provincia a nord di Napoli. Non si tratta, infatti, del primo intervento in tal senso. Solo pochi mesi fa, infatti, c’erano stati l’abbattimento e la posa della prima pietra per il recupero dell’ex centro sportivo Delphinia.