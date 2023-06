Caivano, accoglienza e integrazione: il Comune ospita per sei mesi una famiglia tunisina di rifugiati con tre bambini

Una famiglia tunisina di rifugiati con tre minori (genitori, due bambini di tre e cinque anni ed un altro di sette mesi) saranno ospitati per sei mesi in un appartamento del territorio, con vitto e alloggio e con un percorso di integrazione sociale, scolastico e culturale.

Il nucleo familiare è stato ricevuto dal sindaco Enzo Falco e dall’assessore alle politiche sociali Tonia Antonelli presso il Palazzo comunale di via Don MInzoni.

“Si tratta di un progetto di accoglienza integrata del Comune di Caivano - spiega la fascia tricolore – che prevede la realizzazione di servizi per l’accoglienza destinati a nuclei familiari, anche monoparentali, per un totale di trenta cittadini stranieri (della tipologia “accoglienza di carattere ordinario”).

L’iniziativa è finanziata nell’ambito del Sistema Accoglienza e Integrazione (SAI) del Ministero dell’Interno, a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo”.

“Per la sua attuazione - precisa l’assessora Antonelli - sono state adibite sei strutture di accoglienza sul territorio caivanese, destinate ad ospitare nuclei familiari composti da cinque persone. Il progetto è realizzato dal Comune di Caivano, in qualità di Ente Locale Capofila, e da Idea Società Cooperativa Sociale e Tasmjla Cooperativa Sociale, in qualità di soggetti attuatori".

Nelle prossime settimane arriveranno a Caivano altri cinque nuclei familiari. I servizi garantiti nell’ambito del suddetto progetto verteranno su accoglienza materiale, mediazione linguistico-culturale, orientamento e accesso ai servizi del territorio, insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori, formazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo, orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale, orientamento e accompagnamento legale e tutela psico-socio-sanitaria.

“È per noi motivo di grande orgoglio aver lavorato per favorire l’ingresso del Comune di Caivano nella Rete SAI – commenta Massimo Mola, presidente di Idea Società Cooperativa Sociale - è un’opportunità per il territorio e per la comunità, capace di generare percorsi virtuosi di accoglienza ed integrazione per famiglie straniere. Un plauso va all’amministrazione locale, in particolare, al sindaco, al settore delle politiche sociali, all’assessora Tonia Antonelli e alla dirigente Carmen Ponticelli, per la sensibilità dimostrata sul tema dell’accoglienza e per la volontà ferrea ad aderire alla Rete SAI del Ministero dell’Interno. Siamo pronti e motivati per realizzare un progetto di accoglienza incentrato sui valori dell’integrazione e del senso di comunità”.