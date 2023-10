Caivano, due arresti oggi: due pregiudicati fermati per spaccio di droga

Carabinieri e polizia di Stato in costate azione per il controllo del territorio di Caivano e contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

E così i militari dell’Arma hanno arrestato un uomo di 62 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di droga a fini di spaccio.

Nel corso di una perquisizione nella sua abituale dimora, ubicata nel centro cittadino, i militari hanno rinvenuto una novantina di dosi di cocaina ed un migliaio di euro in contante, verosimilmente di provenienza illecita. Pertanto, l’uomo è stato portato in carcere, in attesa del relativo processo per direttissima.

Un 58enne, invece, è stato sorpreso dagli agenti della polizia di stato, mentre svolgeva attività di spaccio nel Parco verde, nei pressi della sua abitazione.

In precedenza lo stesso uomo era stato già colto in flagranza, mentre svolgeva tranquillamente il suo “lavoro”, in via Santa Chiara, cedendo involucri bianchi, contenenti, presumibilmente, cocaina.

I poliziotti, dopo il fermo, hanno effettuato anche una perquisizione domiciliare, rinvenendo circa 60 dosi di stupefacenti e materiale per il loro confezionamento, compreso un bilancino di precisione, Trovate anche banconote di vario taglio per un totale di quasi 1600 euro.

Anche per lui sono scattate le manette.