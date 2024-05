Giorgia Meloni torna in Campania. Ma non sarà un lungo tour. Il premier ha un’unica tappa, non certo casuale: Caivano. L’appuntamento, come si legge nell’agenda di Palazzo Chigi, è fissato nella mattinata di martedì. Il presidente del Consiglio è atteso all’inaugurazione del centro sportivo. Lì dove tutto è partito. Il teatro alcuni episodi di violenza del branco contro le due cuginette di 10 e 12 anni del parco Verde, un orrore raccontato in anteprima dal Mattino. È da quel luogo e dalla notizia di quelle orribili violenze che è partita la mission dell’esecutivo per la riqualificazione del comune dell’area Nord di Napoli. E lì tornerà Giorgia Meloni ora che i lavori sono ad un punto tale da poter inaugurare e visitare il nuovo centro sportivo.

Era il 29 novembre 2023 quando avvenne la posa della prima pietra del nuovo centro sportivo nell’ex complesso Delphinia, secondo il progetto di riqualificazione presentato un mese prima. Da simbolo di degrado e di abbandono, con la piscina trasformata in discarica fino alla chiusura definitiva, a centro sportivo e multimediale all’avanguardia esteso su una superficie di 7 ettari: questa era l’idea dell’esecutivo. Il cronoprogramma prevedeva il termine dei lavori per fine maggio e la fruizione a giugno della palestra.

Ed eccoci qua: martedì Meloni visiterà e inaugurerà il nuovo impianto. Già lo scorso 21 novembre, invece, era stato inaugurato il parco urbano attrezzato risistemato dai carabinieri forestali. Il nuovo centro sportivo è di fatto il simbolo di quello che a Roma hanno ribattezzato spesso come “modello Caivano” come esempio per riqualificare le periferie delle grandi città d’Italia. E proprio per questo Palazzo Chigi si è speso non poco, stanziando oltre 50 milioni totali per Caivano. Meloni dovrebbe essere accompagnata, oltre che dai vertici campani di Fratelli d’Italia, anche da alcuni ministri tra cui il titolare del dicastero degli Interni, il campano Matteo Paintedosi. Ma potrebbe non essere l’unico ministro presente all’inaugurazione.

D’altronde le visite dei ministri nel Comune che il governo ha posto come simbolo della sua battaglia contro il degrado delle periferie, non sono certo mancate in questo anno. Al momento, comunque, la presenza di altri membri dell’esecutivo, non è ancora confermata.

Chi certamente non mancherà è don Maurizio Patriciello. Fu proprio il parroco di Caivano a fare appello al governo e alla premier affinché l’esecutivo intervenisse per combattere camorra e degrado sul territorio. E da quel momento non ha smesso di ringraziare per l’impegno. Una circostanza che ha fatto storcere il naso al governatore Vincenzo De Luca, in particolare dopo la partecipazione, circa dieci giorni fa, del parroco a un evento promosso dal premier per promuovere la riforma del premierato.

«Pippo Baudo dell’area nord di Napoli, con relativa frangetta», lo definì il presidente della Regione. Una frase che scatenò la bufera. Giorgia Meloni intervenne dando la sua solidarietà a Patriciello. E poi un boom di comunicati stampa e post social del centrodestra: solo nel primo giorno di polemiche scesero in campo sei ministri, due viceministri, quattro sottosegretari, quattordici deputati, undici senatori, un eurodeputato e tre consiglieri regionali.

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano si recò a Caivano proprio per portare solidarietà al parroco. E anche Meloni ha deciso di tornare a Caivano per verificare personalmente lo stato di avanzamento degli interventi mettendo così anche in difficoltà De Luca che con lei e il suoi ministri non è mai stato tenero.

Intanto, a proposito di Patriciello, proprio in questi giorni il parroco sotto scorta ha partecipato al festival della Legalità a Firenze, portando avanti la sua battaglia per allontanare i ragazzi dall’illegalità: «Ai nostri giovani - ha suggerito don Patriciello - si presentano troppo spesso delle figure grandissime, eroiche come Falcone, Borsellino, don Diana, don Puglisi o Siani.

Ma, specialmente per i bambini, sono troppo in alto, servono figure più accessibili. Perché se per essere onesti si va incontro alla morte rischia di far passare il messaggio che non conviene essere onesti. Ci vogliono delle figure più vicine a loro, come il papà, la mamma, lo zio, il parroco, il macellaio che con il loro esempio facciano capire che invece conviene essere onesti».