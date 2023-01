Caivano, l'assessore regionale Fortini inaugura il parco Edugreen con spazi dedicati agli alunni disabili

Sarà l’assessore regionale Lucia Fortini, responsabile dei settori scuola, politiche sociali e politiche giovanili, ad inaugurare lunedì 23 gennaio (ore 11,45), il parco “Edugreen”, realizzato presso l’istituto comprensivo “Cilea Mameli Rodari” di Caivano con l’obiettivo di educare bambini e ragazzi alla salvaguardia dell’ambiente naturale e alla sostenibilità ambientale.

Il progetto, fortemente voluto dalla dirigente scolastica Rosaria Peluso, ha consentito la realizzazione di un nuovo polmone verde con spazi dedicati interamente agli alunni con disabilità. «La somma per la messa regime della nostra iniziativa è stata di 25 mila euro - spiega la preside - ed è stata finanziata grazie al relativo bando del Miur. Pertanto abbiamo costruito nuovi ambienti di apprendimento, innovativi e integrati, dove i nostri piccoli studenti potranno svolgere una diversa esperienza didattica, davvero unica e ancora più vicina alla transizione ecologica».

«Con tali nuovissimi percorsi - aggiunge -, la nostra offerta formativa sarà ancora più ampia e risulterà sempre più attuale e attenta alle nuove sfide per il recupero ambientale». Ma, prima, già domenica, domenica 22 gennaio (ore 16), nella struttura di via Caputo, si svolgerà l’Open Day. «Apriremo le nostre porte al territorio, per consentire ad alunni e famiglie di visitare le strutture e le attrezzature scolastiche e conoscere la nostra vasta offerta formativa».