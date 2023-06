Caivano avrà un ospedale: siglato il contratto tra Comune e Asl

Caivano avrà un ospedale. Siglato l’importante contratto di comodato d’uso trentennale per l’ospedale di comunità e la casa di comunità dal responsabile al patrimonio del Comune di Caivano e dalla dirigente agli affari generali dell’Asl Napoli 2 Nord.

“Le due struttura pubbliche - spiega il sindaco Enzo Falco - costeranno circa sei milioni di euro e rappresenteranno anche un’opportunità di riqualificazione del Parco Verde, visto che l’area individuata per la realizzazione di tale ospedale è un plesso della scuola Ada Negri”.

“Il progetto - precisa Pierina Ariemma, già assessore comunale alla sanità, che durante il suo mandato ha seguito l’intero iter burocratico - è stato finanziato con i fondi del Pnrr ed è stato subito sposato dal governo locale di centrosinistra, che in questi mesi lo ha portato avanti sempre con grande determinazione con l’obiettivo di poter offrire ai nostri concittadini un indispensabile servizio sul territorio per le cure sanitarie, negato davvero per troppi anni”.

“Un plauso particolare per questo storico traguardo - aggiunge la fascia tricolore - va ad Ariemma, a tutta l’amministrazione comunale, ai tecnici e ai funzionari dell’Asl Napoli 2 Nord”.