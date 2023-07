Un segnale di speranza, un messaggio che emoziona. Arriva dal Parco Verde, rione di Caivano finito troppo spesso tra le pagine della cronaca per episodi di violenza e morte con protagonisti purtroppo anche bambini. Ed è proprio un bambino di appena 5 anni l'ambasciatore della buona novella, grazie al volontariato che sta aggregando le forze sane. «Sei venuto di notte e hai portato via papà: avevi la giacca nera come quella che porti adesso. Sei stato bravo» pronuncia Paolo (nome di fantasia) durante l'incontro tra i piccoli ospiti del campo estivo della parrocchia di don Maurizio Patriciello con il capitano Antonio Maria Cavallo, giovane comandante dei carabinieri di Caivano. Paolo lo ha riconosciuto. Qualche giorno prima aveva arrestato il papà e dopo aver attirato l'attenzione dell'ufficiale, gli ha sussurrato queste parole tra lo stupore generale.

APPROFONDIMENTI La Compagnia dei carabinieri di Caivano festeggia il suo primo anniversario Sparatoria a Caivano: gambizzato 23enne, indagano i carabinieri Caivano, 20 arresti oggi: sgominato il clan Gallo-Angelino

«È stato davvero un momento speciale e sorprendente. All'inizio ho provato un attimo di imbarazzo, poi sciolto nella dolcezza e nella spontaneità dell'abbraccio del piccolo» ha detto l'ufficiale. Cavallo ha temuto che Paolo potesse reagire in maniera negativa ma il piccolo invece lo abbraccia, gli chiede se può restargli accanto e dopo aver ricevuto il «sì» dal capitano, se ne starà buono per gran parte dell'incontro in parrocchia.

«Sono felice come non mai» ha confessato con tono vigoroso don Patriciello, da un quarto di secolo parroco della parrocchia di San Paolo Apostolo che nemmeno le minacce di morte della camorra hanno allontanato dal suo dolente greggio, sebbene viva sotto scorta. «Sabato scorso abbiamo ospitato la fanfara dei carabinieri per festeggiare proprio nel Parco Verde il primo anniversario della compagnia dei carabinieri di Caivano. Ed è stato bellissimo. Ma quello che è accaduto ieri supera ogni aspettativa: una cosa incredibile. Un miracolo? Dio è dappertutto. Non so se è stato un miracolo, di certo posso affermare che questi bambini, spesso dimenticati, sfruttati, utilizzati per scopi criminali, sono esseri meravigliosi in grado di dare risposte come quella di Paolo, che segnano la nascita della speranza, della legalità a dispetto di chi spesso li educa all'odio e alla violenza». Per don Maurizio «il capitano Cavallo è una persona buona, gentile, disponibile, molto umile, che crede al di là del suo ruolo istituzionale. È già un mito tra i bambini del rione e il gesto di Paolo è la prova che si può voltare pagina. Quello di Paolo è un bel segno di speranza offerto da un bimbo di una famiglia perbene, in cui il papà ha commesso degli errori ma che potrà avere sicuramente un futuro diverso».

Lo slancio improvviso e inaspettato ma carico di affetto sincero ha colpito anche Cavallo che difficilmente lo dimenticherà. Come quello di un altro bambino che lo scorso Carnevale aveva scelto di travestirsi come un carabiniere. Cellule staminali di legalità nel Parco Verde, un posto più che difficile. Qui la camorra poggia tutti i suoi affari sul narcotraffico, coi clan che propongono con forza un modello sociale tanto semplice quanto tragicamente efficace. Ma non c'è solo lo spaccio e la camorra. Il Parco Verde ha fatto da sfondo a tragedie come quella della piccola Fortuna, uccisa dopo essersi ribellata all'ennesima violenza sessuale; e ancora, nel marzo 2022, per l'ordigno fatto esplodere all'esterno della chiesa dello scomodo don Patriciello, finito sotto scorta. Da un lato le forze dell'ordine e dall'altro ci sono i delinquenti. Che per chi vive qui non hanno mai colpe se non quella di essere residenti in questo inferno di cemento e camorra. «Il clima è cambiato, ma ancora non basta. Il futuro si costruisce anche con i servizi sociali e la concreta attenzione politica quotidiana» ha insistito don Maurizio. «Il parco Verde mi ha adottato e i sorrisi della gente ripagano del lavoro svolto» ha sottolineato il capitano Cavallo. Eppure, il gesto di questo piccolo ometto, che ha già fatto il giro nel quartiere, è una sorta di sonoro ceffone alla criminalità. Uno di quelli, ci si augura, possa scuotere le coscienze al punto da dare il via a una nuova alba sociale fatta non più di speranze, ma di reali certezze.