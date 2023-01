Accuse tra il sindaco e la consigliera passata all’opposizione

A Caivano si arroventa il clima politico, dopo l’ultimo consiglio comunale. In apertura del civico consesso la consigliera Giovanna Palmiero, esponente di “Noi Campani”, ha puntato l'indice contro il sindaco Enzo Falco, dando forfait alla maggioranza di centrosinistra, per passare nelle fila dell’opposizione.

Assai dure le parole della consigliera nei confronti della fascia tricolore.

“Lei sindaco - ha sottolineato Palmiero nel suo intervento - voleva da me una mano per gestire, imponendo il suo credo, ma io ragiono con il cervello, mentre lei vuole solo una mano. Lei sindaco è preso da sindachite acuta. La discontinuità promessa non c’è. Promise di fare la gara d’appalto sui rifiuti ed abbassare la tassa, ma sono passati 29 mesi e non ha fatto nessun taglio, siamo nel guinness dei primati per affidamenti diretti e proroghe. Vogliamo parlare dei due milioni di euro per la manutenzione? La promessa della Delphinia (la struttura polisportiva ancora chiusa e vandalizzata, ndr). Non posso essere silente alla vostra arroganza - ha aggiunto Palmiero - e nel cimitero comunale succedono cose poco chiare”.

Secca la replica di Falco. “L’intervento della consigliera Palmiero non può passare inosservato. Prendo atto della sua scelta, ma mi preme rappresentare alcuni aspetti: ci sono accuse che hanno valenza penale, che dovrebbero essere denunciate ai carabinieri, come ho sempre detto a lei, anche il mio operato, mentre la discussione sulle cose politiche la rinvio a quello che si definiscono linee programmatiche di medio mandato. Pertanto, vedremo rispetto al programma presentato cosa abbiamo realizzato e cosa non abbiamo realizzato”.