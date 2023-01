Caivano, circa 1.200 multe elevate dalla municipale

Sicurezza e viabilità. La polizia locale di Caivano, agli ordini del comandante Espedito Giglio, ha elevato negli ultimi 60 giorni oltre mille sanzioni per eccesso di velocità sul territorio, con l’ausilio dell’autovelox, e circa 120 multe in 14 giorni (per lo più dovute a divieto di sosta e “parcheggio selvaggio”, soprattutto su marciapiedi), che dovrebbero portare nelle casse del Comune decine di migliaia di euro.

L'elevato numero di contravvenzioni è dovuto anche alla maggior presenza in strada di vigili, in seguito alla recente assunzione in pianta organica di altri quattro caschi bianchi e alla stabilizzazione dello stesso comandante.

Inoltre, sul fronte della sicurezza stradale, la riattivazione delle segnalazioni semaforiche sulla pericolosa strada ex statale 87 (all’incrocio con via Necropoli, nei pressi del cimitero di Pascarola), ha contribuito a diminuire drasticamente gli incidenti stradali nella zona, dove spesso si sono verificati sinistri anche mortali.

Da annotare che attualmente gli agenti municipali assunti in pianta stabile sono appena una quindicina, mentre le vigenti normative di legge, visto l’attuale numero di quasi 37 mila abitanti, ne prevedono addirittura il triplo.

“Comunque - spiega il comandante Giglio - nonostante il ridotto numero di personale, riusciamo a garantire e svolgere egregiamente tutti i nostri compiti istituzionali”.