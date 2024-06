Una giornata dedicata al gioco. L’aveva chiesto il consiglio comunale dei bambini, lo scorso 20 marzo, dopo le baby elezioni che avevano eletto anche il piccolo sindaco.

Era stato il primo «atto» approvato e il ministro della Pubblica amministrazione, presente a quella manifestazione e colpito dalla richiesta, si era assunto l’onore e l’onore di provvedere alla «Giornata del Gioco». Ieri, Paolo Zangrillo, mantenendo fede alla promessa, è arrivato nella recuperata Villa Pascarola per inaugurare la prima giornata del gioco dei bambini di Caivano.

«Vogliamo che i bambini siano i protagonisti della rinascita di Caivano. Sono stati loro – ricorda il ministro - a decidere e a volere il recupero di questo spazio, fino a poche settimane fa soffocato da degrado e abbandono». Circondato dai ragazzini a sventolare il tricolore, Zangrillo ha tagliato il nastro, aiutato da due bambine e ha dato il là all’evento al quale hanno partecipato circa duemila alunni dei quattro istituti comprensivi di Caivano (De Gasperi, il 3 Parco Verde, il Milani e il Cilea-Mameli), distribuiti su quattro play point, quali il Parco Pino Daniele e altre due zone di Caivano che presto saranno completamente riqualificate e consegnate alla comunità.

«Sono molto soddisfatto - dice il ministro incontrando la stampa -. La politica ha fatto quello che doveva fare. Abbiamo preso un impegno e oggi lo abbiamo mantenuto inaugurando villa Pascarola. Essere qui, dopo aver recuperato un bene destinato alle nuove generazioni, per me e per il governo è motivo di grande soddisfazione».

In poche settimane in questa nuova oasi di verde attrezzata, che sarà gestita dalla parrocchia di Pascarola, sono stati realizzati un campo di calcetto, uno di minivolley, giostrine e altalene e giochi da tavolo. «Ma non solo questo - confida a bassa voce Fabio Ciciliano, commissario straordinario per la riqualificazione di Caivano - A giorni inizieranno anche i lavori di ripristino della biblioteca nell’area della Villa Pascarola. Chiuderemo un cerchio perfetto, assicurando ai bambini e alla comunità cultura, sport e socialità».

Prima di puntare verso il centro Pino Daniele, inaugurato una settimana fa dalla premier Giorgia Meloni, Paolo Zangrillo annuncia a sorpresa un’altra tappa della riqualificazione della macchina comunale. «Avevamo preso l’impegno di recuperare l’efficienza della macchina comunale di Caivano. Ebbene, in tre mesi abbiamo chiuso il concorso per 31 addetti, ai quali se ne aggiungeranno altri 17 col nuovo concorso che stiamo bandendo e altre 11 profili (tra architetti e ingegneri) arriveranno grazie ai fondi europei». «A Caivano - commenta il prefetto di Napoli Michele Di Bari - c’è davvero quel cambio di paradigma, che vede da un lato lo Stato intervenire, risanare e riconsegnare alle comunità spazi e strutture, e dall’altro le comunità pronte a curarle e salvaguardarle. C’è più di una semplice speranza».