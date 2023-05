Caivano, opposizione all’attacco del sindaco Falco: Si deve dimettere»

A Caivano s’infiamma il clima politico, dopo il mancato svolgimento dell’ultimo Consiglio Comunale, a causa del numero legale non raggiunto (presenti solo 10 consiglieri su 24). Assenti ben cinque rappresentanti della coalizione di centrosinistra che sostiene il sindaco Enzo Falco. E così l’opposizione di centrodestra va all’attacco della fascia tricolore, chiedendo le sue dimissioni.

«La seduta dell’ultimo civico consesso è andata deserta - si legge nella nota congiunta diramata da Caivano Conta, La Svolta, Forza Italia, Caivano Oltre, Unione di Centro e Caivano Per Tutti - è l’ennesima dimostrazione del fatto che l’amministrazione Falco non ha più una maggioranza tale da poter deliberare le scelte strategiche per il futuro della città.

I punti all’ordine del giorno avrebbero dovuto affrontare numerose tematiche. Tra queste la riqualificazione dell’impianto “Delphinia” di via Necropoli, che da anni versa in un totale stato di degrado. Alla luce di quanto accaduto - recita il comunicato - il sindaco deve prendere atto di non avere più i numeri per continuare questa esperienza amministrativa, caratterizzata da improvvisazione e superficialità. Pertanto invitiamo il sindaco a rassegnare le sue dimissioni».

Secca la replica del primo cittadino. «L’esistenza della maggioranza di centrosinistra sarà verificata sull’approvazione del bilancio. Ciascuno - chiosa Falco - deve assumere la responsabilità davanti ai cittadini. E’ questa l’etica della politica. E, se ci saranno i presupposti per continuare a governare, il banco di prova sarà rappresentato già dal consuntivo previsto agli inizi di giugno».