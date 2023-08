Caivano, completata la triade dei commissari prefettizi

A Caivano è stata completata la triade dei commissari prefettizi che, dopo lo scioglimento anticipato del civico consesso per le dimissioni di 13 consiglieri su 24, si occuperà della gestione provvisoria del Comune fino alla prossima tornata elettorale, che si terrà, verosimilmente, nel giugno del prossimo anno, in concomitanza con le elezioni del parlamento europeo.

Dunque, dopo l’arrivo nei giorni scorsi del commissario prefettizio Gianfranco Tomao (ex prefetto di Livorno, Cagliari e Cosenza), al quale il prefetto di Napoli, Claudio Palomba ha assegnato i poteri dell’ex sindaco Enzo Falco, del Consiglio e della Giunta municipale, sono stati nominati anche i due sub commissari.

E così ora al Palazzo di via Don Minzoni si insedieranno anche Gianluca Orlando (varie esperienze in materia di procedure di gara, appalti, convenzioni e contratti per lavori, procedimenti connessi all’attuazione dei fondi del Pnrr e come dirigente all’ufficio contabilità e gestione finanziaria della Prefettura di Caserta), e Alessandra Pascarella (laureata in giurisprudenza con idoneità a segretario generale per l’iscrizione alla fascia A e alla fascia B), che ha maturato diverse esperienze relative alle funzioni di segretaria generale in altri comuni.

Pascarella ha ricoperto anche altri incarichi in qualità di dirigente di Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione.