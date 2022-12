Caivano, dopo ben 30 anni il Comune assume altri 9 dipendenti

Arriva la svolta al Comune di Caivano. Dopo ben 30 anni dall’ultima assunzione effettuata dall’ente di via Don Minzoni si registra, finalmente, lo sblocco delle "new entries" che dà una boccata d’ossigeno al numero esiguo di dipendenti in pianta stabile, inserendo così altre nove unità a tempo indeterminato nell’organico che passa a 54 lavoratori (a questi si affianca l’operato di circa 40 lavoratori socialmente utili).

Il provvedimento, fortemente voluto dal sindaco Enzo Falco e dall’assessore al personale Tonia Antonelli, che hanno velocizzato al massino l’iter burocratico utilizzando le graduatorie di altri enti pubblici, ha portato così all’arrivo di altri quattro vigili urbani, alla stabilizzazione dell’attuale comandante della polizia locale Espedito Giglio, di un architetto, di un amministrativo e di due assistenti sociali.

I nuovi dipendenti del palazzo municipale, dopo essere stati accolti dalla fascia tricolore, sono già ai loro posti di lavoro.

«L’obiettivo è quello di offrire alla cittadinanza un servizio sempre più efficiente - sottolinea il capo dell’esecutivo locale - vogliamo ulteriormente potenziare la macchina organizzativa del Comune di Caivano, puntando anche ad un servizio di qualità, capace di soddisfare le richieste dei cittadini».