Caivano, con il cortometraggio “Quinto comandamento” i docenti Celiento e Lionetti vincono il premio “Contesteco 2023”

Prestigiosa affermazione in terra romana per Francesco Celiento e Annamaria Lionetti, docenti dell’istituto comprensivo “Milani” di Caivano, che, con una loro produzione (cortometraggio “Quinto Comandamento”), hanno conquistato il primo premio “Contesteco 2023”.

Il cortometraggio dei due insegnanti (dal genere misto: drammatico, fantasy e animazione), ha messo in evidenza gli effetti sui bambini delle guerre ai nostri giorni, veicolando così un originale messaggio di pace e di ecosostenibilità.

«Dedichiamo questo premio ai bambini vittime di violenze del nostro paese, Caivano, in questo particolare momento di criticità - sottolineano Celiento e Lionetti - ricordando che legalità e pace, alla base del dialogo, vanno coltivate ogni giorno in tutte le relazioni e in tutti gli ambiti della nostra vita».

“Contesteco” è l’esposizione e il contest d'arte e design sostenibile + eco del web, che da diverse stagioni è diventato un laboratorio creativo in cui artisti emergenti e opere creative dai formati innovativi e meno diffusi vengono portati all’attenzione sia del grande pubblico che di esperti d’arte, attenti a forme e linguaggi in continua evoluzione.

Quest’anno il Contest ha focalizzato l’attenzione sul tema: “No war - Salviamo i bambini dalla guerra”.

Tantissimi i partecipanti al concorso, provenienti da ogni parte d’Italia. Le opere pervenute sono state prima selezionate da una giuria di esperti, per essere ammesse in finale, e poi da una giuria popolare.

Il galà di premiazione si è svolto presso lo splendido “Palazzo Brancaccio” a Roma, alla presenza di esperti di ecosostenibilità e psicologi dell’età evolutiva. Dunque al primo posto della sezione "Appassionati d’arte" si è piazzato il lavoro, scritto da Annamaria Lionetti, diretto da Francesco Celiento e interpretato dal giovanissimo Michele Lionetti, appena 9 anni, alla sua prima esperienza cinematografica.