Avanti tutta. Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri sera il decreto che fa proprio il piano di intervento per il Comune dell’hinterland napoletano sciolto per infiltrazioni mafiose, stanziando 52 milioni di euro. A darne notizia è stato il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che proprio a Caivano aveva convocato la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza.



«Il vero obiettivo - ha dichiarato di Bari al termine del vertice - è quello di riportare qui la normalità, coniugando socialità e sicurezza. Qui la gente ha voglia di normalità, e questo è l’obiettivo che il governo vuole raggiungere».

Al tavolo del Comitato di ieri, che si è svolto nei locali della biblioteca comunale, nel castello feudale della cittadina a nord di Napoli finita sotto i riflettori per la terribile vicenda degli abusi sessuali su due bambine del Parco Verde - c’erano i vertici della magistratura inquirente, delle forze dell’ordine, dell’Area metropolitana, ma anche i rappresentanti dell’associazionismo, dell’ufficio regionale scolastico e - soprattutto - tutti i parroci del comprensorio.

Le buone notizie, dunque, sono due: l’approvazione del piano redatto dal commissario di governo Fabio Ciciliano, e l’ulteriore stanziamento dei finanziamenti, che da 30 milioni previsti salgono a 52.

Tocca al nuovo prefetto di Napoli, Michele di Bari, tirare le somme al termine di una giornata importante per la riqualificazione di uno dei territori più degradati e martoriati, sui quali finora la camorra ha spadroneggiato surrogando, a modo suo e con il suo “welfare” nero, lo Stato.

«Su tutto ciò che riguarda la buona qualità della vita a Caivano - ha detto di Bari durante un punto stampa con i giornalisti al termine dei lavori - noi siamo chiamati responsabilmente a promuovere le iniziative più consone ed opportune. E devo dire che tutti hanno fornito una risposta convergente rispetto agli obiettivi fissati».

«La richiesta è che diventi normale - ha proseguito - la normalità di vivere bene». I punti della road map che si propone di diventare un modello anche per altre periferie e zone disagiate di molte parti d’Italia sono dunque quelli contenuti nel lavoro svolto dal commissario Ciciliano. Parallelamente ad esso, poi, c’è l’impegno dei tre commissari prefettizi stanno mettendo in campo per ridare un assetto di dignità istituzionale all’organo dell’ente locale, mortificato da due scioglimenti per infiltrazioni camorristiche.

Tra le priorità resta la necessità di progettare la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, delle palestre e dei luoghi di socialità, giacché la “questione Caivano” non può ridursi (e tanto meno risolversi) solo su un piano di repressione.

«Oggi ci siamo fatto carico di tutto ciò che riguarda la buona qualità della vita - ha assicurato il prefetto - e faremo un monitoraggio mese dopo mese perché sono sicuro che solo attraverso questo metodo costante riusciremo a fornire delle risposte. Queste risposte sono territoriali rispetto a quelle che vengono da parte del Governo, non dimenticando che tanti dicasteri hanno promosso iniziative concrete sul piano della buona qualità della vita».

Tra gli obiettivi prefissati c’è anche il riutilizzo e la destinazione dei beni confiscati alla camorra. «Le forze di polizia - ha concluso di Bari - sono impegnate con ottimi risultati sul territorio. Qui c’è un focus sulla sicurezza, noi dobbiamo contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti che crea un vortice negativo». Il prefetto ha anche evidenziato il fatto che il commissario governativo «sta dando risposte puntuali per creare migliori condizioni di vivibilità, proprio iniziando dal Parco Verde.