Caivano, dipendenti comunali in stato di agitazione

I dipendenti del Comune di Caivano saranno in stato di agitazione martedì 19 dicembre 2023. La decisione è stata comunicata dalle organizzazioni sindacali FP Cigl e Uil Fpl, che hanno indetto un’assemblea del personale dalle ore 10 alle 13.

Tra i punti all’ordine del giorno la mancata liquidazione dei compensi accessori anni 2022 e 2023, l’assenza di confronto sulle procedure assunzionali e sulla preliminare richiesta sindacale di integrazione oraria per il personale part time e le iniziative conseguenti alla proclamazione dello stato di agitazione.

Ai fini dello svolgimento di tale assemblea sindacale è stata chiesta al Comune, attualmente amministrato dalla commissione straordinaria, l’autorizzazione all’uso del locale della locale biblioteca, o dell’ufficio tecnico di Pascarola, in via Marzano, o di altra idonea sede.

Si discuterà con i sindacati pure della scelta di indire un concorso per nuove assunzioni al municipio, mentre non sono stati regolarizzati, dal punto di vista contrattuale i dipendenti, ex Lsu, circa 40 unità, che restano da due anni in pianta organica con soltanto 24 ore settimanali part time, invece delle 36 ore full time.