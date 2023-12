Inviata a Caivano

«Qui sta accadendo qualcosa di bello, qualcosa che non si è mai visto prima, né a Caivano né altrove: per la prima volta posso dire ai miei parrocchiani che abbiamo un futuro. In mezzo a mille problemi che ancora ci sono, in mezzo a tante criticità, finalmente c'è anche la speranza». Don Maurizio Patriciello è appena uscito dalla riunione del Comitato per la sicurezza convocato dal nuovo prefetto nella biblioteca comunale, pieno centro storico, a qualche chilometro di distanza dal "suo" Parco Verde. «Ma se ne è parlato tanto, del Parco, abbiamo messo a fuoco molte cose», racconta il parroco più che mai simbolo della lotta alla camorra, mentre stringe mani, ringrazia, sorride. E sottolinea: «Un anno fa, anzi appena quattro mesi fa, tutto questo era impensabile».

Come è cambiata, in un anno, la vita di don Patriciello?

«Non la mia, ma quella della gente del Parco Verde. C'è più fiducia, in tanti me lo vengono a dire. I ragazzi hanno fatto un Presepe Vivente bellissimo l'altra sera: si respirava la gioia».

E lei? Si sente più sollevato? È più facile fare il parroco, farsi ascoltare dai fedeli, ora che il governo e tutte le istituzioni le danno finalmente ascolto?

«Io dico sempre che quello che sta accadendo non è una mia vittoria, non è merito mio ma della mia perseveranza. Sono sempre stato convinto che i problemi del Parco Verde non si sarebbero mai potuti risolvere a livello locale e non ho mai smesso, mai, di chiedere aiuto a tutti i governi, a chiunque fosse in carica alla Regione, al Comune, in Parlamento. Purtroppo non cambiava niente».

Fino al dramma delle due cuginette stuprate. E a una donna presidente del Consiglio.

«Quell'ennesimo dramma che ci ha addolorati e dilaniati».

Dica la verità: bisogna arrivare a questo perché un quartiere di periferia ottenga quello che gli spetta?

«No, naturalmente. Ma io, che ho sempre chiesto aiuto a tutti, avuto il cellulare della presidente Meloni da un amico parlamentare ho "osato" mandarle un messaggio. Era il 25 agosto, il 31 lei è arrivata qui, con le idee già molto chiare. Al di là delle appartenenze politiche, che non mi interessano e non mi sono mai interessate, è giusto dargliene atto».

In quattro mesi Caivano è diventata caso nazionale, c'è stato il viavai dei ministri e sono stati stanziati molti soldi. Non l'ha mai sfiorata l'idea che molti altri comuni piccoli e grandi, molti rioni alla periferia di grandi città possano sentire tutto questo come una discriminazione?

«Dal primo momento è stato detto che Caivano avrebbe rappresentato un modello. Anche nel corso della riunione del Comitato per la sicurezza, poco fa, è stato ribadito. Avremo a disposizione altri 20 milioni, il piano del commissario per la riqualificazione Ciciliano verrà attuato. Le assicuro, non c'è gioia più bella per un prete che sapere che dal proprio territorio può partire un cambiamento in tutte le periferie».

Altri parroci di altre periferie non hanno gridato abbastanza?

«Non è questo, assolutamente. Però sono sempre più convinto che a noi preti, e ai parroci in particolare, tocca metterci insieme, collaborare. I problemi delle periferie sono enormi, e sono uguali dappertutto. Con don Antonio Coluccia, mio confratello sotto scorta a Roma, abbiamo chiesto al Papa di essere ricevuti: gli porteremo il peso delle nostre responsabilità, prima di tutto pastorali ma anche sociali».

Inviterà papa Francesco a venire al Parco Verde?

«Naturalmente lo farò, sarebbe un regalo meraviglioso».

Questo è stato l'anno della svolta, ma anche del potenziamento della scorta che la difende. C'è stato un momento in cui la sua stessa solitudine in un quartiere dominato dalla camorra la metteva in pericolo: ma quanto è in pericolo un sacerdote che, con le sue battaglie, quella stessa camorra è riuscito a metterla alle corde?

«Chi combatte contro i criminali lo mette in conto il pericolo, io ho sempre pensato che se mi vogliono far fuori, lo fanno. Tra le persone sotto scorta, e in particolare tra i preti sotto scorta, il parroco è quello più vulnerabile perché è chiamato dai suoi doveri a girare in tutte le strade, a entrare in tutte le case. Se mi chiamano di notte perché c'è una persona cui dare l'estrema unzione, chi ti dà la certezza che non ti stiano preparando una trappola?».

E qui, con l'arrivo di più forze dell'ordine e l'attenzione costante della Prefettura, i proventi dello spaccio di droga sono diminuiti del 90 per cento.

«La notte di Natale, in parrocchia, c'era un'atmosfera meravigliosa. La chiesa era affollatissima. La scorta era a pochi passi da me. Ma in chiesa non ci sono metal detector, non si chiedono documenti a chi entra».

Dove sono andati a spacciare ora i camorristi?

«Si sono spostati, dove non lo so. Spero che vengano sconfitti per sempre».

È ancora dell'idea che non basta un esercito di maestri per sconfiggerli?

«Servono i maestri, certo, perché il livello culturale delle persone è importantissimo per cambiare le cose. Ma quando ci sono le "stese", la gente vuole i poliziotti, i carabinieri».

Presto il Centro sportivo devastato da vandali e incuria sarà ripristinato, il boschetto è già utilizzabile, ci saranno più vigili urbani e dipendenti comunali. Cos'altro serve a Caivano?

«È importante che gli uffici comunali siano popolati di personale qualificato, i commissari che reggono il Comune si sono molto lamentati dell'inefficienza burocratica: se gli uffici non funzionano come possono funzionare i servizi? Tra i nuovi assunti ci saranno anche diversi assistenti sociali, anche questa mi sembra un'ottima cosa».

Cosa dirà ai suoi parrocchiani: il 2024 sarà migliore dell'anno che si sta chiudendo?

«Lo speriamo davvero. L'ho già detto, la gente perbene del Parco Verde, che è la maggioranza, le tante persone di buona volontà stanno ritrovando fiducia, speranza. Anche stasera, nella riunione convocata dal prefetto Di Bari che appena nominato è voluto venire qui, con il questore Agricola, i dirigenti scolastici, i commissari prefettizi, Ciciliano collegato da Roma, c'era un clima molto costruttivo. Queste persone hanno a cuore quello che fanno: il prefetto mi ha detto che farà di tutto per partecipare al Te Deum del 31 in parrocchia».

Quale regalo avrebbe voluto a Natale, e non ha ricevuto?

«Non per Natale, ma per questo 2024 che sta arrivando, chiedo lavoro per i nostri giovani. L'ho detto anche al prefetto: se perdiamo i migliori, se li costringiamo ad andare via, tutto sarà stato inutile».