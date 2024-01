Caivano, 527 mila euro per asili nido e trasporto disabili

Oltre mezzo milione di euro sono stati stanziati per il Comune di Caivano nell’ambito della legge su «misure urgenti per il contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile».

Caivano è stata destinataria di un contributo di 460mila euro per il potenziamento del servizio asilo nido e di altri 87mila euro per il potenziamento del trasporto scolastico per alunni con disabilità.

Tali somme saranno gestite dal commissario straordinario di governo, Fabio Ciciliano, al quale è stato affidato l’incarico di riqualificare, ricostruire e fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio.

Pertanto la commissione straordinaria, che amministra il Comune dopo lo scioglimento, ha dato ampi poteri al commissario Ciciliano per realizzare il potenziamento degli asili nido e del trasporto alunni con disabilità.

Intanto è stato già ampliato il servizio trasposti per disabili con l’accordo di assegnazione al Comitato di Napoli Nord della Croce Rossa Italiana di parte dell’appalto per il trasporto socio-sanitario degli alunni disabili, con affidamento fino a fine anno scolastico 2024.

«Il servizio - spiega Ciciliano - è di ampliamento e migliorativo con la ditta che già opera col comune di Caivano e servirà per assicurare l’accompagnamento dei bambini residenti a Caivano, frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado situate in città, da casa a scuola per il tragitto di andata e ritorno».

In cantiere anche l’apertura dell’asilo nido della frazione di Casolla Valenzano.