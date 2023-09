Caivano, grave incidente: ciclista trasportato in ospedale

Grave incidente a Caivano, sulla ex statale 87, all’incrocio semaforico che collega l’importante e trafficata arteria al cimitero comunale. Lo scontro ha visto coinvolti una Fiat 500 ed un ciclista amatoriale.

Il violento impatto ha sbalzato il corridore ad una decina di metri di distanza, facendolo cadere rovinosamente a terra e provocandogli lesioni alla gabbia toracica.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’uomo, residente a Casoria, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Per fortuna l’uomo indossava il casco, altrimenti le conseguenze sarebbero potute essere davvero tragiche.

Traffico in tilt, sia in direzione Caserta che Napoli, e cittadini che si sono improvvisati vigili per regolare il pericoloso ingorgo, a causa dell’assenza della municipale. In servizio, infatti, figuravano soltanto tre agenti di polizia locale e già impegnati in altre operazioni di polizia giudiziaria e per un incendio scoppiato nei pressi dell’asse mediano Nola Villa Literno.

L’incidente ha evidenziato così anche la gravissima carenza del personale del comando di polizia locale, peraltro sottolineato nei giorni scorsi anche da don Maurizio Patriciello nel suo incontro al parco verde con la premier Giorgia Meloni.

Caivano può contare appena su 17 unità, a fronte di una popolazione di circa 37mila abitanti.

Secondo le vigenti disposizioni di legge mancano all’appello almeno un’altra ventina di poliziotti municipali.