Caivano, inaugurato il murale del Napoli dell’artista Alessio Santamaria

La villa comunale “Falcone e Borsellino” di Caivano si arricchisce di un suggestivo murale, per ricordare i tre scudetti del Napoli e Diego Armando Maradona.

L’opera, commissionata dallo storico Club Napoli di Caivano per immortalare lo strepitoso terzo scudetto del club partenopeo, è stata realizzata in tre giorni dall’artista beneventano Alessio Santamaria, specialista nel campo del web design, che ha completato la coloratissima opera dipingendo anche nelle ore serali.

Al cerimoniale, accompagnato da fuochi d’artificio e fiumi di spumante, oltre a centinaia di tifosi azzurri, sono intervenuti tra gli altri il sindaco Enzo Falco, il presidente del club Napoli di Caivano, Pio Brianese, il giornalista Giuseppe Libertino e lo stesso autore del graffito.

“Questo splendido murale - spiega il presidente Brianese - raffigura il logo del nostro Club Napoli, il meraviglioso golfo, il mitico stadio del Napoli, il Vesuvio e i tre scudetti conquistati.

Ma vuole rappresentare pure il simbolo della famiglia che va allo stadio con la bandiera recante la scritta ‘DIOS’, in onore del grandissimo Maradona”.

Poi Brianese con commozione aggiunge. “Nella parte superiore esterna del murale, abbiamo voluto inserire anche la scritta Crescenzo Vive, per non dimenticare la morte del 32enne caivanese Crescenzo Vecchione, scomparso otto anni fa in un tragico incidente”.