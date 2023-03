Carambola tra auto e tragedia sfiorata sulla statale Nola–Villa Literno. Il terribile e spettacolare incidente, che ha coinvolto tre auto e un furgone, è avvenuto ieri mattina, poco dopo le quattro, nel tratto in territorio di Caivano, in località Pascarola. Dalle lamiere contorte sono state estratte vive cinque persone, poi ricoverate negli ospedali di Napoli e Caserta. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita, anche se per tutti la prognosi è ancora riservata. Qualche preoccupazione la desta un 21enne, fratello di un altro ferito, per il quale i sanitari hanno disposto il ricovero in terapia intensiva.

APPROFONDIMENTI Fiamme in una ristopescheria, vigili del fuoco in azione Le vittime dell'incidente di Napoli: Francesco, pendolare per amore ​con la passione del fitness Le vittime dell'incidente di Napoli: Martina, la giovane mamma che cantava nei locali

Le auto e il furgone sono stati sequestrati dai carabinieri della compagnia di Caivano, diretta dal capitano Antonio Maria Cavallo, intervenuti con i militari della caserma di Crispano e gli agenti della polizia stradale di Caserta. Tutti i feriti sono stati sottoposti ai test per accertare l’eventuale presenza di alcol e droga. Circa le responsabilità su chi e cosa abbia provocato il mega incidente, sono ancora in corso i rilievi tecnici, che dovranno ricostruire quanto accaduto, visto che quel tratto della Nola–Villa Literno non è coperto da sistemi di video sorveglianza.

L’allarme è scattato poco dopo le quattro, quando la vettura guidata da Giuseppe Amoroso, 23 anni, residente a Cesa, militare dell’esercito in servizio a Persano, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del suo veicolo. L’auto, dopo aver urtato con violenza il guardrail, è finita sullo spartitraffico che divide le due carreggiate. L’inerzia del tremendo colpo ha provocato un paio di carambole, fin quando l’auto non si è bloccata in una posizione molto pericolosa. Il militare, ripresosi dallo choc, ha telefonato al padre Domenico, 48 anni, chiedendogli di soccorrerlo. Il genitore, insieme a un altro figlio, Massimo, 21 anni, in pochi minuti ha raggiunto il luogo del testacoda e dopo essersi assicurato delle condizioni fisiche del giovane, tutti insieme hanno provato a spostare l’auto.



Un’operazione molto rischiosa, tanto che qualche minuto dopo è giunto un terzo veicolo, alla cui guida c’era Giuseppe Cammucca, 47anni, sottufficiale dei carabinieri, libero dal servizio. Intuendo quanto fosse pericoloso rimuovere l’auto a spinta, il carabiniere ha accostato e si è precipitato a dare una mano. Ma nemmeno il tempo di spostare di pochi centimetri l’auto incidentata, che a tutta velocità è sopraggiunto un furgone Renault Master, guidato da Alessandro Montefusco, 26 anni, di Acerra. Probabilmente il conducente del furgone, nemmeno si era accorto di avere la corsia occupata e quando se ne è reso conto, nonostante la brusca frenata, ha travolto le due auto e le quattro persone che tentavano di liberare la corsia.

I primi soccorsi li hanno prestati alcuni automobilisti di passaggio, che pure hanno rischiato la loro incolumità nei tentativi di far rallentare le auto che percorrevano la corsia dove si era verificato l’incidente, mentre altri hanno telefonato sia al 118 che al 112 e anche al centralino della polizia stradale.

Questa volta, grazie a circostanze fortuite, non si sono registrati morti, a differenza di quanto avvenuto meno di ventiquattro ore prima a Sant’Anastasia, dove a causa di un tamponamento a catena hanno perso la vita una 30enne e un 27enne, mentre altri tre automobilisti sono stati ricoverati in ospedale per diversi traumi. Insomma la strage sulle strade, sembra essere davvero inarrestabile soprattutto di notte.