Caivano, l’istituto comprensivo Milani vince il premio Connect4Climate

Prestigiosa affermazione per gli alunni della scuola media dell'istituto comprensivo statale “Lorenzo Milani” (classe III B) di Caivano che, con il cortometraggio di animazione “Plastik 4.0”, conquistano in terra lombarda, a Casalmaggiore (in provincia di Cremona), l'ambito Premio “Connect4Climate”, svoltosi nell'ambito della terza edizione del Festival Nazionale Coltivacorti a Scuola - Alveare Cinema.

Un riconoscimento importante, questo, che offre così la possibilità di portare alla ribalta nazionale il lavoro degli studenti della Milani e dei docenti referenti, Francesco Celiento e Annamaria Lionetti, che hanno realizzato il documentario sotto la supervisione ed il costante supporto della dirigente scolastica Filomena Zullo.

“Il cortometraggio Plastik 4.0 - spiegano gli insegnantii Celiento e Lionetti - rappresenta uno dei prodotti finali dell'istituto Milani, relativi ad un progetto curriculare di educazione civica, trasversale a tutte le discipline.

Il tema è relativo allo sviluppo e per realizzare il corto gli alunni hanno approfondito il problema del riciclo dei rifiuti ed in particolar modo del riciclo e del riuso della plastica”.