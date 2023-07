Caivano, maxi incendio nella zona Asi di Pascarola

Momenti di paura a Caivano per un maxi incendio scoppiato nella zona Asi di Pascarola, presso la fabbrica della Megatron, azienda specializzata nella realizzazione di sensori di temperatura per la termoregolazione industriale e professionale. In fiamme i pannelli solari, che hanno sprigionato una densa nuvola di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che stanno domando l’incendio che ha invaso la struttura, danneggiando una parte del capannnone. Sul luogo sono giunti anche i carabinieri della locale Compagnia, coordinati dal capitano Antonio Maria Cavallo, per stabilire la cuase dell'improvviso incendio. Per fortuna non si segnalano danni alle persone.