Caivano, migliaia di persone ai funerali di Antonio per l’ultimo saluto: «Non dimenticheremo mai il tuo sorriso»

“Se un giorno la velocità dovesse uccidermi non piangete, perché in quel momento stavo sorridendo”. Centinaia di magliette bianche, con impressa la frase che il 21enne centauro caivanese Antonio Crispino amava spesso ripetere, sono state indossate da amici e amiche, che hanno accolto tra applausi e rombi di motociclette il feretro bianco, giunto presso la chiesa di Sant’Antonio ai Cappuccini di Caivano per l’ultimo saluto allo sfortunato centauro. Centinaia di palloncini bianchi liberati in cielo per Antonio.

Ma tutta la comunità era presente. Migliaia le persone accorse per partecipare al rito sacro. Tanta la commozione per una giovane vita spezzata. Presente anche il sindaco Enzo Falco e alcuni consiglieri comunali.

Antonio, ricordato tra le lacrime da amici e parenti come un ragazzo davvero esemplare, semplice, disponibile e solare, era deceduto mercoledì scorso per un tragico incidente stradale.

Si trovava alla guida della sua moto quando ha impattato violentemente contro una Fiat Panda.

Il mortale incidente si era consumato sulla provinciale Caivano-Aversa, al confine tra Crispano e Orta di Atella (nelle vicinanze dell’Asse di Supporto Nola-Villa Literno).

Straziante il messaggio della sorella Desirèe. “Hai portato con te un pezzo di me, quando te ne sei andato. Il mio cuore si è spento insieme al tuo. I ricordi dei bei momenti passati insieme rimangono nel mio cuore e mi danno la forza per andare avanti. Siamo legati dentro, io per te e tu per me, per sempre. Ora sei insieme al nostro papà, proprio come volevi tu, dagli un bacio anche da parte mia. La tua piccola sorellina”.

“In questo drammatico momento - dice il sindaco Enzo Falco - la città, l’amministrazione municipale ed il consiglio comunale, si stringono intorno al grande dolore della mamma Vincenza, della sorella Desirèe e della fidanzata Luisa per l’immane tragedia che li ha colpiti. Un dolore accentuato ancor più dalla scomparsa del papà di Antonio, avvenuta in passato per un drammatico incidente sul lavoro”.