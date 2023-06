“Caivano Miniera Urbana”: ecco il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti che premia e incentiva i cittadini virtuosi

Un nuovo e innovativo servizio pubblico denominato “Caivano Miniera Urbana” è stato organizzato dal Comune per premiare i cittadini virtuosi con buoni sconto Unieuro.

E così sabato 1° luglio 2023 parte l’iniziativa dell’ente di via Don Minzoni, che darà la possibilità a residenti e commercianti di Caivano di consegnare rifiuti ingombranti e rifiuti elettronici. Tra questi si potranno consegnare anche mobili, materassi, giocattoli ed elettrodomestici (frigoriferi, condizionatori, telefonini e lavatrici). Ai cittadini virtuosi saranno offerti i relativi buoni acquisti Unieuro.

“Il Comune di Caivano - spiegano il sindaco Enzo Falco e l’assessora comunale all’ambiente ed ecologia Maria Donesi - in partnership con Unieuro, colosso della grande distribuzione organizzata, e con l’azienda gestore Green Line srl, incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti, allestisce nei quartieri più lontani dal centro di raccolta comunale, e per questo più sfavoriti, una vera e propria isola ecologica in piazza, andando così a dare una risposta all’assenza pluriennale di servizi dedicati a queste zone del territorio e di periferia, troppo spesso vessate non solo per inciviltà, ma per necessità, da abbandono rifiuti o da gestioni “grigie” tramite svuota cantine irregolari degli stessi”.

Dunque da sabato 1° luglio, e per i successivi sabati di ogni mese, il Comune garantirà questi nuovi servizi di raccolta di ingombranti e Raee, dalle ore 8 alle 16, presso Piazza Mimosa (1° sabato del mese), Rione Iacp (2° sabato del mese), via Lavarone, nella grossa frazione di Pascarola (3° sabato) e via Scotta (4° sabato).

E sabato 1° luglio, all’inaugurazione del nuovo servizio di raccolta di rifiuti, oltre al sindaco Falco e all’assessora Donesi, parteciperà, tra gli altri, anche Claudio Tedeschi, rappresentante membro di Aires, indicato da Unieuro e già amministratore delegato di Dismeco Srl, azienda Bolognese leader in Italia nelle attività di Riuso Solidale, Riciclo e Recupero di materia dai RAEE.

“Per la partenza del progetto - precisa Donesi - ai cittadini che consegneranno un Raee o un rifiuto ingombrante saranno offerti buoni sconto da utilizzare presso i punti vendita Unieuro”.