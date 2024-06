Caivano, momenti di paura per un mega incendio

A Caivano momenti di grande paura e tensione per un improvviso incendio, scoppiato nei pressi della frazione di Casolla Valenzano, nelle campagne tra via Rosselli e via Clanio.

La grossa nuvola nera, sprigionata nell’aria verosimilmente dalla combustione di diversi tipi di materiali anche tossici, ha raggiunto un’altezza di circa di 30 metri appestando l’intera zona.

Le alte fiamme, visibili a chilometri di distanza, hanno lambito anche una palazzina, costringendo così gli occupanti a barricarsi in casa. Sul posto polizia municipale e vigili del fuoco per circoscrivere e domare il rogo.

«Abbiamo visto le fiamme propagarsi pericolosamente verso le nostre abitazioni - commentano alcuni residenti - ed abbiamo subito allertato i soccorsi».

In corso le indagini per stabilire le cause ed eventuali responsabili del mega incendio.