“Caivano Music Festival 2024”: all’istituto “Milani” sul palco centinaia di talentuosi musicisti

Cala il sipario sulla II Rassegna Musicale dal titolo “Caivano Music Festival”, riservata agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado aderenti alla rete di scopo interprovinciale “Vivo per lei: insieme per la diffusione della cultura musicale”.

La grande kermesse musicale, che ha riscosso un grande successo di partecipazione, così come la precedente edizione, è stata promossa e organizzata dall’istituto comprensivo “Milani” di Caivano, diretto dalla preside Filomena Zullo. E così sul palco dell’auditorium del plesso di via Foscolo si sono alternati centinaia di musicisti in erba che, con tanto entusiasmo e smisurata passione e sotto lo sguardo vigile dei loro docenti, si sono esibiti in straordinarie ed applauditissime performances.

Al maxi evento hanno partecipato istituti provenienti da diverse province della Campania: Liceo Scientifico/Musicale “F.

Severi” (Castellammare di Stabia ), istituto comprensivo “Vietri sul mare” (Vietri sul mare), I.C. “Luca Tozzi”- Frignano (Caserta), I.C. “De Filippo” (Poggiomarino), I.C.“A. D’Avino” (Striano), I.C. “Maddaloni 1 Villaggio” (Maddaloni) e, con collegamento a distanza, I.C. “Santa Marina- Policastro”- Policastro (Salerno), I.C. “Santa Croce” (Sapri), I.C. “Teodoro Gaza” San Giovanni a Piro (Salerno).

L’importante evento musicale ha visto uniti alunni, docenti e dirigenti scolastici, nonostante le distanze geografiche delle loro sedi scolastiche.

«Un grande gemellaggio - spiega la dirigente scolastica Zullo - mosso dalla passione per il linguaggio universale della musica e dalla convinzione che attraverso la sua trasversalità sia possibile far crescere la personalità dei bambini, dei ragazzi e dei giovani in tutte le sue sfaccettature e in armonia nella relazione con sé stessi e con l’altro, in un dialogo costruttivo di rispetto delle nostre radici storiche e della realtà in cui viviamo».