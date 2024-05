Sbarra: «Apriremo presto la sede della Cisl a Caivano»

«Apriremo presto una sede della Cisl anche a Caivano, cosi come abbiamo fatto in questi anni in tanti quartieri di periferia del nostro Paese dove c'è degrado, marginalità, presenza di criminalità. Un modo concreto per fare comunità nella prossimità, stare vicini alle persone, offrire rappresentanza sociale, i nostri servizi, contribuire alla rinascita civile e sociale di tante zone abbandonate nel nostro paese. Dove c'è poco Stato serve più sindacato». Lo ha dichiarato il leader della Cisl, Luigi Sbarra.