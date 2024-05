I lavori di demolizione dell’ex Teatro Arte di Caivano di via Necropoli, che l’Esercito ha iniziato lunedì 13 maggio, dureranno venti giorni e prevedono la completa bonifica dell’area con il conseguente conferimento dei detriti in discarica.

Poi decolleranno i lavori per la realizzazione della nuova struttura teatrale, con annessi anche la biblioteca comunale ed altri spazi per attività sociali, che saranno ultimati in 16 mesi ed avranno un costo di circa 15 milioni di euro.

APPROFONDIMENTI Caivano, patto tra governo e Regione Campania: pronti 15 milioni di euro per interventi di riconversione e riqualificazione produttiva Don Patriciello a Porta a porta: «Spero in un caffé con De Luca, lo voglio abbracciare» Caivano, sprofonda parte di una strada

La demolizione si è resa necessaria a seguito dei ripetuti raid vandalici che la maestosa struttura (ubicata vicino all’ex centro sportivo polivalente Delphinia) ha subito negli anni scorsi.

Nell’ultimo assalto notturno fu manomesso pure l’impianto idrico, che portò al totale allagamento dei sotterranei della struttura e il conseguente deterioramento delle fondamenta del teatro.

«Tutto questo - spiega il commissario di Governo per la riqualificazione di Caivano, Fabio Ciciliano (nella foto con il colonnello dell’Esercito De Santis) - ha provocato un grave problema di instabilità e di tenuta dell’intero immobile. Dunque, dopo un’accurata perizia tecnica, commissionata dal Genio Militare dell’Esercito Italiano, si è deciso di procedere con la demolizione e la conseguente ricostruzione della struttura. Al termine di questa fase infatti, partiranno i lavori che consentiranno di erigere un nuovo innovativo impianto, che ospiterà non solo eventi artistici, ma sarà fruibile anche in orario mattutino, dalle scuole del territorio, dagli studenti universitari e per attività culturali per la comunità di Caivano».