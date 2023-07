Caivano, due arresti oggi: smantellata piazza di spaccio

Ennesimo servizio ad alto impatto nel Parco Verde di Caivano per i Carabinieri della locale compagnia. I militari insieme alle squadre di pronto impiego del gruppo di Napoli, i militari del reggimento Campania e con il nucleo Carabinieri cinofili di Sarno hanno setacciato l’intera zona.

A finire in manette il già noto alle forze dell’ordine Cristian Fiore, 43enne, e la sua compagna 48enne, incensurata. I militari hanno scoperto l’ennesimo appartamento adibito a piazza di spaccio e il sequestro è stato importante.

Nell’abitazione sono stati rinvenuti 175 grammi di cocaina ancora da tagliare e da confezionare, dieci dosi della stessa sostanza pari ad altri 10 grammi e 3 panetti di hashish per un peso complessivo di 278 grammi.

Nell’appartamento, però, a farla da padrone è l’eroina. I Carabinieri ne hanno infatti rinvenuto e sequestrato prima 116 grammi già pronta alla vendita, poi 513 grammi ancora da preparare e infine 1.667 dosi per un peso complessivo di brown sugar che arriva a quasi 2 chili.



Ma nell’appartamento i Carabinieri non hanno trovato solo droga. Sequestrate 35 cartucce 9x21, 29 cartucce lugar 9x19, 1 passamontagna,1 pistola a salve, 1 bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e la somma di 680 euro. Trovati, su un terrazzo a loro in uso, anche 2 giubbotti antiproiettile. Gli arrestati sono in attesa di giudizio. La donna verrà segnalata anche agli enti competenti visto che i Carabinieri hanno accertato che la 43enne sia anche percettrice del reddito di cittadinanza.