Polo universitario di Caivano, sottoscritto il protocollo con il ministro Bernini

Sembrava qualcosa di irrealizzabile. Ma oggi dopo la firma del protocollo di intesa ben quattro corsi universitari troveranno casa a Caivano.

Il Comune ha messo a disposizione un immobile lungo via Sannitica dove gli atenei campani poi avverano i corsi di studio in scienze infermieristiche, in scienze motorie e in Verde urbano. Poi ci potrebbe eserw un corso della facoltà di agraria. Il protocollo è stato sottoscritto questa mattina dal ministro dell'Università, Annamaria Bernini, e dal prefetto Filippo Dispenza che guida la commissione straordinaria al Comune.

Presenti il rettore della «Federico II', Matteo Lorito, dell'Università 'Suor Orsola Benincasa», Lucio D'Alessandro, e della «Vanvitelli ', Gianfranco Nivoletti. La «Vanvitelli ' è l'università capofila del progetto.

Il piano di intervento sulla struttura (con investimenti per 5 milioni e che si trova lungo la statale 'Sannitica ', che fa da cerniera con il Casertano), è stato illustrato dal commissario per Caivano, Fabio Ciciliano. Un cronoprogramma inteso per realizzare aule e laboratori da mettere a disposizione degli studenti.

Per Caivano «è una giornata bella ed importante». Lo ha detto la ministra dell'Università, Annamaria Bernini. Il ministero ha previsto un investimento di 5 milioni di euro. «Noi abbiamo detto, qualche mese fa, che eravamo a Caivano per restare e cosi è. Si sta aprendo una nuova possibilità e noi siamo felici», ha proseguito ancora.

«La Federico II sostiene il progetto Caivano, oltre che con corsi di Laurea anche con una Academy sui temi della gestione del verde e della transizione ecologica e una sulle arti e mestieri, che avranno sede nella nuova struttura in costruzione. Oggi è stata una bella giornata, il Ministro ha visitato gli stand del Dipartimento di Agraria nella villa comunale con dimostrazioni, esperimenti ed esposizioni realizzati insieme agli studenti dell'Istituto Superiore Francesco Morano di Caivano». Così Matteo Lorito, rettore Dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, che ha accompagnato il Ministro Anna Maria Bernini nella visita agli spazi espositivi della Villa Comunale di Caivano in cui sono stati allestiti laboratori agritech e di verde verticale, illustrati dalla professoressa Chiara Cirillo insieme al Direttore del Dipartimento di Agraria, Danilo Ercolini, e laboratori realizzati dagli studenti del Liceo Morano di Caivano.