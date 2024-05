Inviato

Gli open day per spiegare attività e modalità di iscrizione prendono il via già questa mattina mentre il dieci giugno partiranno i campi estivi dedicati ai tanti bambini di Caivano che non vanno in vacanza. L'obiettivo del commissario straordinario Fabio Ciciliano era proprio questo: aprire il centro prima della chiusura delle scuole per garantire ai più piccoli un'alternativa al nulla. E così è stato. Bambini e ragazzi che rimarranno a casa anche nei mesi estivi potranno giocare a calcetto, arrampicarsi sulla parete artificiale, nuotare in piscina, imparare a conoscere le arti marziali (dal judo al karate), sfidarsi sui campi di basket, di tennis o di padel, senza barriere e ben attrezzati per far giocare anche i disabili.

L'offerta

Non solo. Ci sono anche un campo di bocce, una pista per l'atletica, una pedana per il salto in lungo e salto con l'asta insieme con le attrezzature necessarie per il fitness. Totale: quaranta discipline sportive, e naturalmente docce, spogliatoi e strutture di supporto, insieme con cinquemila metri quadrati coperti e 200KwH di fotovoltaico già installato. Una risorsa, una straordinaria opportunità offerta alle famiglie di tutta la zona, un "dono" - come dice don Patriciello - ai ragazzi di periferia che ora possono contare su una valida alternativa alla strada. È il nuovo centro Delphinia, anzi ex Delphinia, oggi intitolato al grande Pino Daniele, abbandonato e vandalizzato per anni, rifugio di tossicodipendenti, teatro di spaccio, orrore e violenze come quelle subite anche lì dalle due ragazzine di Caivano abusate dal branco la scorsa estate.

La storia

Si estende su una superficie di oltre cinque ettari e fu realizzato negli anni in cui venne costruito il parco Verde per accogliere gli sfollati del terremoto dell'80. Un parco dove di verde già allora ce n'era ben poco destinato invece a diventare una delle più grandi piazze di spaccio in Europa. C'è stato un tempo in cui Delphinia ha rappresentato un punto di riferimento per quanti volessero praticare attività sportive. Arrivavano da tutta la provincia ma anche dalla vicina città di Caserta. Poi l'abbandono, il saccheggio, il degrado fino a diventare una discarica a cielo aperto. In sette mesi l'ex Delphinia ha cambiato totalmente volto. È stata ripristinata la piscina, la "piscina degli orrori", così come era stata soprannominata dopo gli stupri della scorsa estate, poi le palestre e tutti gli altri locali riconsegnati alla gente di Caivano, ma non solo, alla presenza di Giorgia Meloni. Circa nove milioni di euro per risanare 50mila metri quadrati affidati ai tecnici della società "Sport e Salute" mentre sia gli uomini del Genio militare che quelli del decimo Reparto Infrastrutture di Napoli dell'Esercito hanno provveduto alla bonifica dei luoghi, rimuovendo rifiuti di ogni specie, alla demolizione di alcuni edifici e al coordinamento della sicurezza.

I tempi

Il cronoprogramma è stato rispettato e ieri ha preso il via il nuovo inizio del centro ex Delphinia con gli atleti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato a fare da maestri a bambini e ragazzi. Un luogo che aveva inghiottito nell'ombra i sogni e le speranze dei giovani di Caivano e che risorge finalmente a simbolo di legalità per il futuro.

Il verde

All'esterno poi c'è un bosco di faggi e lecci che si estende per circa un ettaro. I carabinieri dellahanno lavorato a lungo per bonificare la zona. Il parco è stato intitolato alla memoria del giudice Rosario Livatino mentre sul lato estremo dell'impianto è in fase di ultimazione la ristrutturazione del teatro. Ci sarà anche un'arena all'aperto dove d'estate si potranno tenere spettacoli e manifestazioni. L'idea illustrata ieri mattina da Giorgia Meloni è quella di far diventare questo polo una struttura polivalente a metà strada tra sport e cultura. È chiaro che i costi per chi vorrà praticare corsi e attività nell'ex Delphinia saranno molto bassi mentre l'ingresso sarà del tutto gratuito per i ragazzi che dimostreranno di non avere disponibilità economiche. Sarà un modello integrato, verranno tenute presenti le esigenze di coloro, soprattutto dei cittadini Caivano, che pur avendo un reddito basso hanno il diritto, ora anche per Costituzione, di praticare attività sportive. Come ha detto ieri il presidente della società per lo sviluppo dello sport in Italia,durante l'inaugurazione del centro, «ora la palla passa ai cittadini di Caivano: questo parco e questo centro sportivo appartengono a loro. Starà a loro viverli, amarli e proteggerli come un bene prezioso».