Caivano, pugno di ferro del sindaco Falco: “Tolleranza zero per chi inquina il territorio”

“E’ tolleranza zero contro tutti coloro che si rendono responsabili di atti che inquinano e avvelenano la nostra terra. Saranno perseguiti e puniti senza sconti”.

Ha le idee chiare il sindaco di Caivano Enzo Falco, che usa il pugno di ferro contro gli autori dei scellerati episodi di abbandono di rifiuti pericolosi e di ogni genere che deturpano l'ambiente ed il vasto territorio, comprese le due grosse frazioni di Pascarola e Casolla Valenzano.

“Grazie al maggior impegno delle polizie metropolitane - sottolinea la fascia tricolore - ci sarà un'azione di controllo e repressione ancora più efficace per contrastare i reati ambientali e per proteggere le comunità e i territori. La nostra regione ha sofferto in passato grandi problemi legati alla gestione dell'ambiente e allo smaltimento dei rifiuti, e questo ha portato danni alla salute, all'economia e anche all'immagine della nostra regione e dell'area metropolitana”.

“Con gli accordi firmati tra Città Metropolitana, le Province e le Procure della nostra regione - aggiunge il capo dell’esecutivo di centrosinistra, ora sarà più forte l'azione di protezione del territorio e di sicurezza dei cittadini”.