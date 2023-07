Caivano, pauroso incidente frontale tra due autovetture

Attimi di panico a Caivano, in via Rosselli, per un pauroso incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, una Golf nera ed una Ford Fiesta bianca, all’altezza di via Niccolò Tommaseo.

Il forte impatto, verificatosi sulla trafficata strada che collega Caivano ad Acerra, è stato fronto-laterale. In ospedale per gli accertamenti del caso sono finiti i due uomini alla guida, mentre, per fortuna, le altre persone a bordo non hanno riportato danni fisici. Danni ingenti, invece, per le due automobili.

Il boato provocato dal sinistro ha allarmato i residenti, che sono scesi in strada allertando anche la municipale.

Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia di polizia locale, agli ordini del capitano Espedito Giglio, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata, predisponendo pure un percorso alternativo per gli automobilisti in direzione Acerra.

In corso gli accertamenti per stabilire la dinamica e le cause dell’incidente, che poteva avere conseguenze davvero tragiche se l’arteria fosse stata, come al solito, più affollata.