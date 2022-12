Pauroso incidente: si ribalta un'auto, donna 35enne in prognosi riservata

Ancora un pauroso incidente sulla ex stradale statale sannitica 87, che collega Caivano alla città di Caserta.

Il sinistro si è consumato a notte fonda, quando una Renault Scenic, per cause da accertare, si è improvvisamente e rovinosamente ribaltata sulla carreggiata, nei repssi della frazione di Pascarola.

A bordo un uomo ed una donna, entrambi 35enni, soccorsi immediatamente dai sanitari del 118.

Ad avere la peggio è stata la donna, che per le ferite riportate è ricoverata al Cardarelli in prognosi riservata, mentre l’altro “inquilino” alla guida dell’automobile non ha riportato nessuna ferita.

Comunque è stato sottoposto ai previsti esami per la verifica dello stato di ebrezza o di eventuale uso di sostanze stupefacenti.

Sul posto il nucleo mobile dei carabinieri della locale Compagnia, che stanno definendo la causa e la dinamica dell’incidente che poteva avere conseguenze ancora più gravi.

Per fortuna il ribaltamento del veicolo non ha coinvolto altri automezzi. Un vero miracolo, questo visto che l’importante arteria è molto trafficata anche nelle ore notturne.

