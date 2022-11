Caivano, piove nel vano contatori: Parco Verde al buio

Il maltempo non concede scampo al Parco Verde di Caivano. I temporali di oggi hanno prodotto disagi nel rione popolare del Comune della provincia a nord di Napoli, fin dalle primissime ore di questa mattina.

Le infiltrazioni d’acqua hanno raggiunto il vano contatori e interi isolati del rione popolare sono rimasti per ore senza energia elettrica.

Sono anni che viene segnalata la poca manutenzione delle palazzine. I residenti sono ormai sfiduciati e la rabbia trapela dalle loro parole: «Non siamo considerati da nessuno. Ci sentiamo abbandonati. Chiediamo solo qualche intervento. Piove negli spazi comuni ma anche in alcune case. Gli appartamenti sono umidi e tante le perdite d’acqua. Non cambia mai niente. Viviamo sempre le stesse cose. Noi, però, non ci arrendiamo».