Caivano, raccolta differenziata: attivati quattro distributori automatici per il ritiro delle buste

Aumentare la percentuale di raccolta differenziata sul territorio e rendere la città sempre più vivibile. E’ l’obiettivo del Comune di Caivano, che ha installato ed attivato quattro distributori automatici di buste per la raccolta differenziata dei rifiuti: i cittadini possono comodamente utilizzarli inserendo la loro tessera sanitaria.

E così i relativi erogatori sono stati ubicati in zone diverse. Uno è stato collocato presso il palazzo municipale di via Don Minzoni, uno nell’area mercatale di via Rosselli e nello spazio dell’isola ecologica (sempre in via Rosselli, nelle vicinanze della frazione di Casolla Valenzano) ed uno nella grossa frazione di Pascarola, in via Marzano, nella sede distaccata del Comune.

«Tali distributori - spiega il sindaco Enzo Falco - consentono con la sola tessera sanitaria di ricevere le buste spettanti ad ogni cittadino per la raccolta differenziata e per la copertura di tre mesi.

Il sistema elettronico riconosce il codice fiscale solo dell’intestatario della Tari e verifica all’istante se il contribuente è in regola con i pagamenti delle bollette per erogare, successivamente, le varie tipologie di buste».