Teatro, musica e arte. Tutto con i cittadini protagonisti. È «La primavera di Caivano», il cartellone di eventi e progetti culturali messo in campo dalla Regione per il Comune dove si aspira a creare un modello di rinascita delle periferie.

In attesa della costruzione dell’auditorium, la seconda parte del progetto di riqualificazione voluto dal Governo che ha già inaugurato il centro sportivo, arriva così il progetto di rilancio sociale basato sulla cultura promosso da Palazzo Santa Lucia e attuato da Scabec.

Gli artisti che scendono in campo sono di grande livello. Dal progetto di arte collettiva «Face It - Ritratto della comunità di Caivano» curato da Franz Cerami a «Caivano Start», alla rassegna di teatro e attività di scouting diretto da Lello Arena, fino al «Festival della cultura musicale» con un calendario di concerti tra cui quello dell’artista irpina BigMama.

Questi i tre asset principali della «primavera». «A Caivano abbiamo bisogno di legalità, di recupero di spirito civico, ma non possiamo inchiodare i cittadini a una percezione di sé esclusiva di emergenza e di illegalità. I giovani hanno bisogno anche di speranza per il futuro, di arte, di cultura, di allegria», dice il governatore Vincenzo De Luca nel corso della presentazione del cartellone di eventi ieri a Palazzo Santa Lucia. Un punto su cui si batte anche Filippo Dispensa, commissario straordinario di Caivano: «Quello che stiamo attuando è un modello da poter esportare in tutte le Caivano d’Italia. Con queste attività stiamo ricostruendo il tessuto sociale e civile di Caivano».

Il programma

Dal punto di vista dell’impatto, il lavoro più imponente è «Face It», dedicato ai volti e alle storie dei cittadini di Caivano. Il progetto di Cerami prevede la realizzazione di 50 ritratti video di membri della comunità che verranno dipinti con tecniche di painting digitale e poi miscelati con riprese della città. Le opere verranno poi assemblate in grandi installazioni che saranno stampate su manifesti affissi per la città e proiettate su un video wall durante i concerti di musica dal vivo.

«Qualcuno considera le periferie come luoghi di scarto. In questi mesi ho incontrato tantissime persone che hanno voglia di futuro e voglia di costruire comunità. Sono soddisfatto più dell’opera in sé della relazione che si è costruita con i cittadini», dice Cerami.

Il coinvolgimento è parte determinate anche di «Caivano Start». I giovani saranno chiamati a partecipare ad attività formativa di teatro, danza, musica e della cosiddetta arte di strada. Il percorso avrà una durata di quattro settimane e culminerà nella preparazione di un’esibizione collettiva per ciascuna delle quattro discipline che si terrà il 19 e 20 luglio con la presenza di Nino Frassica e Paolo Caiazzo, oltre che di Arena.

«È un progetto complicato, faremo attività di scouting e incoraggeremo i giovani a portare avanti la via della cultura», le parole del popolare attore. Spazio anche ai grandi eventi col «Festival della cultura musicale», partendo dal concerto della rapper irpina BigMama che si terrà venerdì 21 giugno.