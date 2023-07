Caivano, rinvenuto cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione

Macabra scoperta a Caivano. I carabinieri del nucleo radiomobile della locale Compagnia, agli oridini del capitano Antonio Maria Cavallo, sono intervenuti nel centro sportivo della Delphinia, in via Necropoli, abbandonato da tempo, dove poco fa hanno rinvenuto il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione.

Sono in corso le indagini, coordinate dalla procura di Napoli nord con il pm che è giunto sul posto, per risalire all'età e all’identità della persona e per stabilire le cause del decesso.