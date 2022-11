Caivano, nella scuola Milani secchi per contenere l'acqua piovana

Infiltrazioni d’acqua nella scuola Milani di Caivano. Ancora una volta gli istituti scolastici della città fanno i conti con i disagi.

Durante l’ultimo temporale, i corridoi della scuola erano completamente allagati con secchi disposti lungo il perimetro della struttura.

Sulla situazione è intervenuto il consigliere dell’opposizione Gaetano Ponticelli: «È un duro colpo vedere queste immagini come genitori degli alunni. È ancora più forte la desolazione. Ad oggi, inoltre, dopo 16 giorni abbiamo una scuola senza elettricità che stranamente è aperta regolarmente. Come consigliere di opposizione e soprattutto come genitore di alunni che frequentano i plessi scolastici caivanesi, ho tentato più volte di dare qualche contributo per risolvere queste questioni. Ci rivolgeremo alle sedi opportune».

Il sindaco Enzo Falco ha ribadito l’impegno nel porre fine alle problematiche: «Ho dato già disposizioni agli uffici».