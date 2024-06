Caivano, serpente di tre metri avvistato in una scuola: l'allarme dei genitori

Sgradevole disavventura per una mamma che, nell'aspettare la figlia impegnata nella palestra dell’istituto Cilea Mameli di Caivano, in via Caputo, si è trovata improvvisamente di fronte ad un serpente di grosse dimensioni.

Un brutto incontro per la donna che, impaurita alla vista del mega rettile, della lunghezza di circa tre metri, si è subito allontanata dal posto, allertando immediatamente anche istruttori e allievi che si trovavano all’interno dell’edificio scolastico, per il consueto svolgimento delle attività sportive pomeridiane.

Dal canto suo, il maxi serpente ha “pensato bene” di dileguarsi subito nelle incolte e circostanti aree verdi, facendo così perdere le sue tracce.