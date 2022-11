Sfiorata la tragedia in località Pascarola: auto finisce fuori strada

Danni da maltempo anche nella provincia a nord di Napoli. A Caivano è stata sfiorata la tragedia. In località Pascarola, lungo l’arteria che conduce verso Caserta, un veicolo è finito fuori strada. È rimasto bloccato e sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia municipale per mettere in salvo i passeggeri. L’auto ha riportato danni, ma il bilancio sarebbe potuto essere peggiore. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, l’automobilista avrebbe perso il controllo del veicolo a causa dei forti temporali di oggi.

Diversi disagi sono stati registrati anche nei Comuni limitrofi che, di frequente, sono soggetti ad allagamenti. La provincia a nord di Napoli sta affrontando, in queste ore, dai rallentamenti al traffico completamente in tilt.