Caivano, sicurezza stradale: in tre giorni 200 multeper eccesso di velocità

Circa 200 multe per eccesso di velocità sono state elevate negli ultimi giorni dai caschi bianchi di Caivano, agli ordini del comandante Espedito Giglio.

L'intervento della polizia locale è stato messo in atto per un maggior controllo del territorio e per contrastare l’alta velocità di automobilisti che, superando i limiti consentiti, mettono a repentaglio anche loro stessa incolumità.

Pertanto, con l’ausilio dell’autovelox mobile in dotazione al corpo della polizia municipale e rispolverato dal neo comandante Giglio, in sole tre uscite i poliziotti muncipali, posizionando "l'occhio elettronico" sulla ex strada statale Sannitica 87, hanno comminato centinaia di sanzioni agli automobilisti indisciplinati per eccesso di velocità, applicando anche la relativa decurtazioni di punti sulla patente.

L’autovelox viene di solito posizionato in direzione Caserta, a poche centinaia di metri dalla frazione di Pascarola, che rappresenta il punto nevralgico della circolazione vecolare dove si verificano il maggior numero di incidenti, anche mortali.

«E’ necessario - sottolinea il comandante Giglio - sensibilizzare i cittadini sulla percezione della sicurezza stradale, perchè le infrazioni ai limiti di velocità, oltre ad essere sanzionate dal punto di vista amministrativo, costituiscono soprattutto un reale pericolo per la incolumità di pedoni e conducenti».