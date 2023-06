Caivano, il sindaco Falco azzera la giunta comunale

A Caivano il sindaco Enzo Falco ha azzerato la giunta municipale. Una decisione maturata dopo l’ultimo civico consesso, durante il quale il consuntivo del bilancio presentato è stato votato da appena 13 consiglieri - compreso il voto del sindaco - su 24. Dunque il minimo indispensabile, altrimenti il documento elaborato dall’amministrazione di centrosinistra sarebbe stato bocciato con una inevitabile ripercussione sul prosieguo di questa sindacatura.

“Come da indicazioni di tutte le forze politiche di maggioranza - si legge nella nota della fascia tricolore - e da impegni assunti nella seduta dell’ultimo Consiglio comunale, la giunta municipale è azzerata e, quindi, nelle more della definizione della nuova amministrazione locale, tutte le deleghe faranno capo al sottoscritto”. Poi il comunicato di Falco prosegue. “Si coglie l’occasione per ringraziare tutti gli assessori per il lavoro finora svolto”. Da annotare che nel mese di febbraio il capo dell’esecutivo cittadino aveva già azzerato la sua “squadra”, nominando successivamente gli stessi assessori, ma apportando alcuni cambi nell’assegnazione delle varie deleghe.