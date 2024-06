Caivano, sos dei commercianti alla commissione straordinaria del Comune: «Istituite le strisce a pagamento»

Grido di allarme di un gruppo di commercianti di Caivano, che scrivono alla commissione straordinaria (amministra il comune dall’ottobre 2023, dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche), per chiedere di istituire il servizio di strisce blu a pagamento «in modo - si legge nella missiva, indirizzata anche al comandante della polizia locale - che ci possa essere un riciclo continuo delle auto in sosta davanti ai nostri negozi, regolamentato naturalmente con adeguate e ragionevoli tariffe per i clienti, che necessitano di una sosta di soltanto pochi minuti per poter effettuare gli acquisti».

«Purtroppo - continua la nota - i posti disponibili vengono occupati per intere giornate da persone che comodamente lasciano la propria auto per strada, liberando i loro cortili e garage.

Tutto ciò penalizza fortemente la nostra attività commerciale, in quanto i nostri clienti o i nostri fornitori sono impossibilitati ad effettuare anche brevissime soste per scarico e carico».

«Chi scrive - prosegue la lettera - è una rappresentanza dei commercianti operanti sul territorio di Caivano. Il commercio in una città/paese rappresenta la vita stessa della cittadina, un paese senza negozi e attività commerciali sarebbe sicuramente un paese morto. Noi con tanti sacrifici ci adoperiamo ogni mattina, tra molteplici difficoltà, a portare avanti quello che per noi rappresenta il sostentamento delle nostre famiglie, ma anche di molte famiglie di commessi e dipendenti. Da annotare che questo paese non ha un piano commerciale da decenni è già questo ci penalizza tantissimo, mentre i paesi limitrofi crescono con tantissime attività a Caivano, purtroppo, i negozi che hanno chiuso negli ultimi tre anni sono ben il 35% e tutto questo si evince dalle tantissime serrande chiuse».